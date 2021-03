Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durstige Einbrecher

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durst hatten scheinbar Einbrecher in Hermsdorf. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße, wie am Donnerstagmorgen der Geschädigte der Polizei mitteilte. Hier hebelten die Täter im Kellerbereich die Tür einer Kellerbox komplett aus und entwendeten Sekt und Bier. Wahrscheinlich um damit das Beutegut besser transportieren können, haben sie gleich noch eine Klappbox mitgenommen, ehe sie unerkannt entkommen konnten.

