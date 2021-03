Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In den Gegenverkehr und überschlagen

Jena (ots)

Eine 18-Jährige ist am Donnerstagabend mit ihrem Audi verunglückt. Die junge Frau kam etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Jena aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sie verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlägt sich. Durch andere Verkehrsteilnehmer konnte die 18-Jährige aus dem Fahrzeug geborgen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

