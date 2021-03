Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.03.2021

Weimar (ots)

Fahrzeug aufgebrochen

Ein in der Rießnerstraße abgestellter Transporter wurde in der Nacht zum Donnerstag zum Objekt der Begierde von Dieben. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, um die Tür des Transporters öffnen zu können. Der komplette Innenraum wurde durchsucht. Neben diversen Kleinmaterialien entwendeten die Täter eine Kettensäge im Wert von 300 Euro. Auf ähnliche Höhe wird der am Fahrzeug entstandene Schaden geschätzt.

Kassierer betrogen

Zu einem dreisten Betrug kam es am Mittwochabend in einem Supermarkt in Weimar Nord. Nach einem Kleineinkauf eines Mannes bat dieser den Kassierer darum, ihm Geld zu wechseln. Hierzu übergab er ihm erst mehrere Geldscheine, schaffte es dann aber den Mann mit einem Gespräch derart abzulenken, dass er sich sowohl die ursprünglichen Geldscheine als auch das gewechselte Geld nehmen konnte und den Laden verließ. Erst im Anschluss fiel der Betrug auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Summe.

Diebe mit Geschmack

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen ein oder mehrere unbekannte Diebe in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Berlstedt ein. Neben dem eingelagerten Whisky und Wein des Besitzers stahlen der oder die Täter auch das tiefgefrorene Sonntagsessen des 73-Jährigen. Der Wert des Beutegutes wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Einbruch im Steinbruch

Ebenfalls zwischen Mittwoch und Donnerstag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zum Gelände des Steinbruches in Troistedt. Hier hebelten die Täter mehrere Container auf. Auf diese Weise verursachten sie Sachschaden in vierstelliger Höhe. In einer Halle wurden sie schließlich fündig. Mit u.a. einem Werkzeugkoffer und einem Batterieladegerät verließen die Unbekannten den Tatort.

