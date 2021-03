Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zwischen dem 16. und 18.03.2021 schnitten Unbekannte mehrere Äste an einer Hecke in Apolda, Franz-Möricke-Straße ab. Die Polizei Apolda bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Ein 32-Jähriger entwendete gestern Nachmittag in einem Einkaufsmarkt in Apolda, Straße des Friedens mehrere Getränke und verließ den Markt. Er pöbelte anschließende mehrere Leute auf der Straße an, randalierte an Kraftfahrzeugen, ging wieder in den Markt und fing an zu schreien und zu randalieren. Dort konnte er durch den Sicherheitsdienst des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Übernahme widersetzte er sich aktiv der vorläufigen Festnahme durch Treten und Schlagen mit der Faust gegen die Beamten und verletzte diese leicht. Ein Alkohol- und Drogentest verliefen postiv. Er wurde in Gewahrsam genommen und eine Anzeige wegen Diebstahl, Körperverletzung und Widerstand aufgenommen.

