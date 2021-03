Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hausfriedensbruch in zwei Fällen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 38-Jährige aus Hummelshain verschaffte sich am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu zwei Wohnhäusern. Unabhängig voneinander meldeten sich zwei Zeugen bei der Polizei und teilten den Vorfall mit. Die alarmierten Polizeibeamten trafen wenig später am Ereignisort ein und konnten die 38-jährige Frau in unmittelbarer Nähe aufgreifen und in ein Heim zurückführen. Warum die Frau die Gebäude betrat, konnte abschließend nicht geklärt werden. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde aufgenommen.

