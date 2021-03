Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unterwegs trotz Drogenkonsums

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 31-Jähriger aus Orlamünde wurde am Mittwochabend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen 23:00 Uhr wurden die Polizeibeamten in Kahla auf den Pkw aufmerksam. Ein Drogenschnelltest erbrachte ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel an den Vater des jungen Mannes ausgehändigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

