Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medikamentenberauscht unterwegs

Jena (ots)

Ein 53-Jähriger aus Gera sah am Dienstagvormittag scheinbar keine Veranlassung, auf seine Ärztin zu hören. Der Mann hielt sich in einer Praxis am Engelplatz in Jena auf. Hier wurde ihm, aufgrund einer Operation, ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht. Nach Einnahme dieses Medikamentes ist man fahruntüchtig. Selbst Unterschriftenleistung oder ein Spaziergang sollten nach Verabreichung vermieden werden. Dies galt scheinbar nicht für den Mann aus Gera. Er setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr davon. Ein Zeuge konnte den Mann dabei beobachten und alarmierte die Polizei. Kollegen der Polizei in Gera konnten den Mann dann an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

