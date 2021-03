Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tags an der Turnhalle

Jena (ots)

Zwei Graffiti in einer Größe von 2x3 Meter haben Polizeibeamte am Mittwochvormittag an der Rückseite der Sporthalle in der Kahlaischen Straße in Jena festgestellt. Unbekannte haben mit schwarzer Sprühfarbe Buchstabenkombinationen an die Fassade angebracht, die aber derzeit nicht auf einen politisch motivierten Hintergrund zurückzuführen sind. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell