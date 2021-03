Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 18.03.2021

Weimar (ots)

Vandalismus

Erneut wurden am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag Graffiti im Stadtgebiet festgestellt. Analog dem vergangenen Wochenende brachten Unbekannte politisch motivierte Statements an Fassaden an. Dabei ist es den Tätern auch egal, ob es sich um privates Eigentum oder öffentliche Gebäude handelt und welchen Schaden sie verursachen. In der Schillerstraße machten sich die Täter gegen 03:00 Uhr mit roter Sprühfarbe an einer Häuserwand zu schaffen. Zeugenhinweise werden an der 03643/882-0 oder unter pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegengenommen.

Berauscht und ohne Führerschein

Am Mittwochmorgen wurde in der Erfurter Straße der Fahrer eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Eindruck, was dem Mann eine Blutentnahme einbrachte. Dessen nicht genug, wird er aber noch eine weitere Anzeige bekommen: im Besitz eines Führerscheins war er nämlich auch nicht.

Mülltonnenbrand

An einer Bushaltestelle in Weimar Schöndorf kam es gestern Mittag zum Brand eines Mülleimers. Wie dieser in Brand geriet, ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Verkehrskontrolle im Nordkreis

Im Verlauf des gestrigen Vormittages führten Polizeibeamte der PI Weimar in Buttelstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei wurden zehn Fahrer gestoppt, die schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs waren. Am schnellsten war eine 60-jährige Frau, die 20 km/h zu schnell unterwegs war. Ihr und den anderen Temposündern wurde ein Verwarngeld auferlegt.

