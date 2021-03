Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erhöhtes Unfallgeschehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend nahe der Ortslage Gösen. Eine 52-jährige Ford-Fahrerin war auf der Landstraße in Richtung Schkölen unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn, zunächst etwas nach rechts abkam, entgegenlenkte und so schleudernd in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Ford mit einem entgegenkommenden Mercedes. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Die beiden Insassen des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Auch in Crossen an der Elster ist eine 67-Jährige mit ihrem Fahrzeug verunglückt. Beim Befahren einer rechtwinkligen Kurve bekam die Frau, eigenen Angaben zufolge, einen Krampf im Bein, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Einfriedung eines Trafohauses. Die 67-Jährige wurde ins Klinikum gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

