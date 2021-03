Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blumendieb auf frischer Tat ertappt

Jena (ots)

Ein Krokusdieb wurde in der Nacht zu Mittwoch in der Hermann-Pistor-Straße in Jena enttarnt. Gegen 03:15 Uhr meldete sich eine Zeugin und gab an, dass sie soeben einen Mann dabei beobachtete, wie er auf einer nahegelegenen Wiese scheinbar etwas verbuddelt. Bei Erblicken der alarmierten Polizeikräfte ergriff der bis dato unbekannte Mann die Flucht, konnte aber im Nahbereich aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung der Person staunten die Beamten nicht schlecht, als sie etwa 50 Krokusse bei dem 58-jährigen polizeibekannten Mann feststellten. Der Mann musste die Blumen unter Aufsicht der Polizeibeamten auf der städtischen Wiese wieder einpflanzen und erhielt zudem eine Anzeige wegen Diebstahls.

