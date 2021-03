Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht/ Wer kennt das Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Am Mittwoch, 10.03.2021, gegen 15:45 Uhr, wurden durch einen Bürgerhinweis die drei abgebildeten Kinderfahrräder am Salvador-Allende-Platz, Höhe Hausnummer 15, aufgefunden und sichergestellt. Nach Angaben eines Zeugen kam es zwischen mehreren Kindern, an dem Nachmittag, zu einem Streitgespräch. Nachdem ein Elternteil schlichtend dazwischen gegangen ist, haben die Kinder die Fahrräder zurückgelassen.

Wer erkennt die Fahrräder?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell