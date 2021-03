Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 17.03.2021

Weimar (ots)

Zwei Unfälle

Fast drei Stunden mussten Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag Behinderungen auf der Umgehungsstraße in Kauf nehmen. Vermutlich von der Verkehrsführung irritiert, geriet der Fahrer (45) eines Mercedes-Transporters, als er von der Erfurter Straße kommend in Richtung Tröbsdorf fahren wollte, auf die falsche Spur und kreuzte hier den Weg eines aus Richtung Nohra kommenden Renaults. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall aber weder der Fahrer des Transporters noch der 29-jährige Fahrer des Renaults verletzt. Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich an der Überfahrt von der Umgehungsstraße zur Erfurter Straße ein weiterer Unfall. Der 20-jährige Fahrer eines Renaults übersah den an der Ampel vor ihm stehenden Ford und fuhr auf diesen auf. Durch diesen Aufprall wurde der 45-jährige Fahrer des Fords leicht am Rücken verletzt.

Auf fremdem Grundstück unterwegs

Eine Bewohnerin der Schwanseestraße schaute nicht schlecht, als sie gestern Nachmittag in ihrem Garten drei Mädchen antraf. Von der Eigentümerin angesprochen, verließen die Drei unter Angabe fadenscheiniger Gründe das Grundstück. Da sich die Mädchen aber nicht entfernten, sondern abwartend hinter dem Zaun verblieben, rief die Frau die Polizei. Die Polizisten erklärten den 12-Jährigen die Funktion eines Zaunes um ein Grundstück und übergaben die Mädchen ihren Eltern.

Selbstständig gemacht

Offenbar unbeschadet kamen gestern Vormittag die Besitzer eines Seat und eines VW davon. Beide stellten ihre Fahrzeuge in Bad Berka auf einem Parkplatz ab. Der Fahrer des VW vergaß jedoch die Feststellbremse zu betätigen, und so setzte sich sein Wagen langsam in Bewegung. Erst der gegenüberstehende Seat stoppte die eigenmächtige Spritztour. Vermutlich aufgrund der geringen Geschwindigkeit und des Aufprallwinkels entstand nach den ersten Eindrücken an keinem der Autos ein Schaden.

