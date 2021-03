Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der richtige Riecher?!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jena (ots)

Am heutigen Tage kam im Rahmen der Ermittlungen der Soko "Innenstadt", zum schweren Landfriedensbruch am vergangenen Samstagabend, ein Personenspürhund, ein sogenannter "Mantrailer" zum Einsatz. Das Ziel der Maßnahmen bestand darin, Erkenntnisse zur Abgangsrichtung der Tätergruppierung zu erlangen. Zum Ergebnis des Einsatzes, an dem mehrere Beamte der Sonderkommission und des Inspektionsdienstes Jena beteiligt waren, werden aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst keine Angaben gemacht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell