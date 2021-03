Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.03.2021

Weimar (ots)

Graffiti

Gesamtschäden in fünfstelliger Höhe verursachten Unbekannte, indem sie ihre Meinung großflächig auf Häuserfassaden und Gebäudeteile schrieben. Besonders viele gesellschaftskritische und polizeifeindliche Äußerungen sprühten die Unbekannten im Bereich der Bauhausuni und des Busbahnhofes. Weiter wurde die ablehnende Haltung gegenüber Staat und Politik in Richtung des Stadtringes kund getan. Aber auch vor den Mauern der Kegelbrücke machten die Täter nicht halt. Die Polizei sucht nunmehr Personen die Angaben zu Tat und Tätern machen können. Als Tatzeitraum geht man von den Nachtstunden des vergangenen Wochenendes aus. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Weimar telefonisch unter 03643/882-0 oder per mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Überschlagen

Am Montagvormittag verunfallte eine 51-jährige Frau zwischen Großobringen und Sachsenhausen. Als die Frau in ihrem Citroen einen vor ihr fahrenden Kleintransporter überholen wollte, übersah sie den Gegenverkehr. Zu ruckartig scherte sie wieder hinter dem Transporter ein und geriet bei diesem Manöver ins Schlingern. Folglich verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Schwer verletzt konnte sie sich aus dem Auto befreien. Rettungskräfte verbrachten die Frau ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ortsverbindungsstraße war kurzzeitig voll gesperrt.

Berauscht unterwegs

Weil die Beleuchtung seines VW nicht den Vorschriften entsprach, wurde dessen Fahrer am Montagmorgen im Filzweidenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde mit dem 25-jährigen Erfurter auch ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen. Die Untersuchung einer Blutprobe des Mannes wird nun Aufschluss über die Konzentration der Drogen im Körper geben. Auch der Fahrer eines Daewoo musste gestern ein Blutentnahme über sich ergehen lassen. Während einer Verkehrskontrolle mit dem 43-jährigen Fahrer reagierte auch sein Drogenvortest positiv.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell