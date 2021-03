Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitsucht sorgt für Anzeige

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Streitsüchtig war am Montagabend eine 49-jährige Frau in einem Supermarkt in Eisenberg. Als die Frau nach dem Bezahlvorgang des Einkaufes ihr Wechselgeld erhielt, war sie der Meinung, dass der Kassierer ihr zu wenig Rückgeld gegeben hätte. Die Frau war sehr aufgebracht und ungehalten. Selbst nach einem Kassensturz, welcher belegte, dass die Rückgabe korrekt abgewickelt wurde, beruhigte sich die Frau keineswegs und beharrte auf ihrer Meinung, übers Ohr gehauen worden zu sein. Sie ließ sich auch durch die hinzugerufenen Polizeibeamten nicht vom Gegenteil überzeugen. Mitschuld hatte vielleicht auch ihr Alkoholisierungsgrad, der bei über 1,4 Promille lag. Die Beamten haben ein Verfahren wegen versuchten Betruges gegen die Frau eingeleitet.

