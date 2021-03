Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Fahrbahn abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Verletzt wurde ein Pkw-Fahrer am Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Kahla und Hummelshain. In einer Linkskurve, kurz nach der Ortslage Kahla, verlor der Fahrer eines Ford-Transit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund eines Rotwilds, welches die Straße querte, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Durch den Aufprall verletzte sich der 48-Jährige leicht.

