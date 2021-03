Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unterschlupf gesucht

Jena (ots)

Einen warmen Ort zum Nächtigen suchte sich vermutlich ein Unbekannter übers Wochenende in Jena. Wie am Montag bekannt wurde, drückte der oder die Täter mittels einfacher körperlicher Gewalt die Hintertür zum Geldautomatenraum des Sparkassencontainers in der Bachstraße auf. Eine Beschädigung am Geldautomaten konnte nicht festgestellt werden, sodass vermutlich jemand einfach nur Unterschlupf suchte.

