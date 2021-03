Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verwüstet

Jena (ots)

In der "Sportsbar zur Insel", in der Erlanger Allee in Jena, haben sich unbekannte Täter Zutritt verschafft und im Bereich des Wintergartens gewütet. Stromleitungen wurden von der Decke gerissen und ein Sonnenschirm beschädigt. Des Weiteren haben der oder die Täter ein USB-Kabel entwendet.

