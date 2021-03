Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zerkratztes Fahrzeug

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug mussten Polizeibeamte am Sonntagabend in St. Gangloff aufnehmen. Ein 37-Jähriger teilte mit, dass das Fahrzeug seiner Frau mutwillig beschädigt wurde. Vor Ort konnte man feststellen, dass die linke Fahrzeugseite durch unbekannte Täter zerkratzt wurde. Aufgrund der Spurenlage schlossen die Beamten vor Ort eine Unfallflucht aus.

