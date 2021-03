Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.03.2021 bis 14.03.2021

Weimar (ots)

Solarmodul entwendet

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag entwendeten unbekannte Täter aus einem Solarpark an der Bundesautobahn 4 bei Weimar ein Solarmodul und ein Geräteanschlusskasten im Gesamtwert von 1000,00 Euro. Sie verschafften sich durch Aufschneiden des Zauns Zutritt zum Gelände. Insgesamt richteten sie durch ihre Tat einen Sachschaden von 600,00 Euro an.

Schaufenster beschmiert

Dreiste Schmierfinken besprühten in der Zeit vom Donnerstagabend zum Freitagmorgen das Schaufenster der Brotklappe in Weimar, in der Trierer Straße mit blauer Farbe. Die Höhe des Schadens, die durch die Reinigungskosten enstehen, belaufen sich auf 100,00 Euro.

Vandalismus und Sachbeschädigung

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wüteten unbekannte Täter im Innenstadtbereich von Weimar. Sie brachten eine Vielzahl von Graffiti an diversen Glasscheiben, Bänken und Mauern des "congress centrum weimarhalle" an. Weiterhin wurden hier zwei Fensterscheiben und ein Plastikstuhl zerstört. In der Ernst-Kohl-Straße wurden ebenfalls durch unbekannte Täter mittels orangener Farbe diverse Graffiti an Hausfassaden, zwei Fahrzeugen und Stromverteilerkästen geschmiert. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 12.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Sturmschaden durch herabfallende Dachziegel Am Samstag gegen 13:00 Uhr kam die Berufsfeuerwehr Weimar am Pressehaus der Thüringer Allgemeine zum Einsatz. Durch erhöhte Windstärken am Wochenende wurden die Dachziegel des Gebäudes gelockert. Ein parkender PKW wurde durch ein herabfallenden Dachziegel bereits beschädigt. Um weitere Gefährdung zu verhindern, wurden durch die Feuerwehr weitere betroffene Dachziegel entfernt.

Unfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich in der Weimarischen Straße in Oberweimar auf Höhe eines Bäckers eine Unfallflucht ereignete. Hierbei wollte ein VW-Transporter am Fahrbahnrand seitlich einparken und kollidierte mit einem geparkten Pkw, an welchem Sachschaden entstand. Anschließend verlies der VW-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Verursacherfahrzeug müsste Sachschaden am Stoßfänger hinten rechts entstanden sein. Weitere Zeugen werden gebeten sich ebenfalls bei der Polizei Weimar zu melden.

Berauscht unterwegs

Am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten in Nohra einen 35-jährigen Fahrzeugführer. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Hilfe Person

Am Sonntagmorgen setzte ein polnischer LKW-Fahrer einen Hilferuf über die 112 ab. Hierbei nannte er Schwindel und Unwohlsein und bat um schnelle medizinische Hilfe. Aufgrund bestehender Sprachbariere konnte er seinen Standort sowie das Kennzeichen seines Trucks nicht genau benennen. Nach intensiver polizeilicher Suche nach dessen Truck, welcher Bereich Nohra stehen sollte und mehrere erfolgloser telefonischer Rückrufe, wurde eine Handyortung veranlasst. Es musste davon ausgegangen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage, welche einer dringenden medizinischen Betreuung bedarf, befand. Schlussendlich konnte der LKW-Fahrer im Führerhaus seines Trucks mit 2,14 Promille schlafend aufgefunden werden.

Hund reist Reh

Am Sonntag, gegen 10:30 Uhr meldete ein besorgter Weimarer Bürger telefonisch, dass er gerade beobachtet hatte, wie ein Schäferhund im Bereich des Ilmtal-Radweges auf Höhe des Wehres der Ilm, Höhe Hundewiese, ein Reh gerissen hat. Die Hundehalterin entfernte sich pflichtwidrig vom Ereignisort und das verendete Reh blieb zurück. Durch die eingesetzten Beamten konnte die beschriebene Hundehalterin mit ihrem Schäferhund im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Bei dem verendeten Reh handelte es sich um eine tragende Ricke. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Lösch

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell