LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom Freitag, den 12.03.21, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 14.03.21, 07:30 Uhr

Apolda (ots)

Am Samstag um 10:25 Uhr konnte in Apolda, Ernst-Thälmann-Ring ein 38-jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Weiterhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Am Samstag um 11:03 Uhr erfolgte auf einem Wirtschaftsweg zwischen Stobra und Schöten die Kontrolle eines 60-jährigen Fahrzeugführers. Der Atemalkoholwert des Mannes betrug 1,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein vor Ort eingezogen. Zum Zwecke der Beweissicherung erfolgte zudem eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr lief eine dunkel gekleidete männliche Person durch die Dr.-Rudi-Moser-Straße in Apolda und trat über eine Strecke von etwa 200 Metern von drei geparkten Pkws die Außenspiegel ab. Der Mann entfernte sich vermutlich durch die Bahnunterführung in Richtung Niederroßlaer Straße. Die Fahndung blieb erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

