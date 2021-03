Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen Corona-Verordnungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Verstoß gegen die aktuellen Corona-Verordnungen mussten Polizeibeamte am Donnerstagabend in Tautenhain feststellen. In einer gastronomischen Einrichtung befanden sich acht Personen aus sechs verschiedenen Haushalten und konsumierten alkoholische Getränke. Da dies gegen die aktuellen Auflagen verstößt, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

