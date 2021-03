Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sorge um Mann auf dem Dach

Jena (ots)

Sorgen machte sich am Donnerstagvormittag ein Zeuge in der Kastanienstraße in Jena. Auf dem Dach eines gegenüberliegenden Gebäudes lief ein Mann verdächtig hin und her. Es war für den Zeugen nicht abzusehen, ob dieser eine Eigenschädigungsabsicht hat und aus diesem Grund auf dem Dach umher lief. Deswegen alarmierte der Mitteiler die Polizei. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den Mann auch auf dem Dach antreffen. Hier stellte sich aber heraus, dass es berufliche Gründe waren, weshalb sich Personen auf dem Dach befanden. Sie waren Monteure, die die Lüftungsanlage auf dem Dach gewartet haben. Eine Gefahr bestand zu keiner Zeit.

