Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.03.2021

Weimar (ots)

Trunkenheit

Am 11.03.2021 gegen 14:20 Uhr wurde in der Fuldaer Straße in der Fahrer eines Wohnmobiles einer Kontrolle unterzogen. Ein vor Ort freilwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Damit war die Reise beendet. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein wurde eingezogen.

8 x Trickbetrug im Versuch

Am 11.03.2021 wurde insgesamt 8 mal versucht, bei Telefonanrufen wegen vermeintlicher Notlagen an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

In 6 Fällen handelte es sich um vermeintliche Polizeibeamte aus Erfurt. Der Anrufer teilte mit, daß ein Familienmitglied, in einigen Fällen die Schwiegermutter, in anderen Fällen die Enkelin, in Erfurt einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Nun würden dringend 20.000 Euro zur Hinterlegung einer Kaution benötigt.

In einem anderen Fall handelt sich um einen Lottogewinn von 38.700 Euro. Hier wurde mitgeteilt, daß vor Überweisung der Gewinnsumme eine Bearbeitungsgebühr von 900 Euro erforderlich sei.

Auch eine Enkelin in finanzieller Notlage benötigte dringend 25.000 Euro, notfalls würde sie sich auch mit Schmuck begnügen.

Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen darauf herein. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Graffiti

Im Rahmen der Streifentätigkeit zwei mit weißer Farbe und Schablone aufgesprühte Schriftzüge auf dem Stephane-Hessel-Platz festgestellt. Die Höhe der für die Entfernung anfallenden Kosten sind derzeit nicht bekannt. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell