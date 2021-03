Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Gestern Mittag versuchte eine unbekannte Anruferin bei einer älteren Frau in Herressen 2.000 Euro für einen angeblichen Unfall ihrer Enkelin zu ergaunern. Da dies der alten Dame seltsam vorkam, informierte sie ihren Sohn und es kam zu keinem finanziellen Schaden.

Positiv verlief ein Drogentest am gestrigen Tag zur Mittagszeit bei einem Kleintransporter Fahrer in Obertrebra.

Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, war am gestrigen Abend der Halter eines PKW Golf mit seinem Fahrzeug in Apolda unterwegs. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Zwischen dem 11. und 12.03.2021 wurde erneut in Praxisräume eines Pflegedienstes in Apolda, Heidenberg eingebrochen, indem Unbekannte die Stifte am Scharnier der Eingangstür entfernten und die Tür aufhebelten. Anschließend begaben sie sich zielgerichtet in ein Büro und entwendeten einen Laptop und Bargeld.

Die Polizei Apolda bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

