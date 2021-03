Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Akribie wird belohnt - Täter dafür bestraft

Jena (ots)

Dass akribische Arbeit und Zielstrebigkeit belohnt werden, zeigte sich am Mittwoch (10.03.2021) in Jena. In einem Verfahren, im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität, gelang den Ermittlern der Kriminalpolizei Jena ein erfolgreicher Abschluss. Über ein halbes Jahr erstreckten sich die Bemühungen, bis nunmehr die Handschellen klickten. Der Tatvorwurf gegen die zwei Tatverdächtigen (1x Syrisch, 20 Jahre; 1x Albanisch, 37 Jahre) lautet mehrfacher gewerblicher Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Ein Haftbefehl wurde bereits erlassen. Nach der erfolgten Festnahme kurz nach 16 Uhr schlossen sich mehrere Durchsuchungen von Objekten in Jena und Berlin an. Diese brachten mehrere tausend Euro Bargeld sowie knapp 200g Crystal zum Vorschein, welche fortfolgend beschlagnahmt wurden. Am Donnerstag (11.03.2021) erfolgte die Vorführung der beiden Männer vor einem Haftrichter. Dieser bestätigte die Festnahme und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer. Sie wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt und warten hier auf den Prozessbeginn.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell