Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Messer auf offener Straße

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Eisenberg wurde am Mittwochabend einer 35-Jähriger in der Jenaer Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ein Einhandmesser bei dem Mann fest, welches sie sicherstellten. Warum der 35-Jährige das Messer mit sich führte ist unbekannt. Er muss sich nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell