Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Jena (ots)

Gestern Nachmittag stellten Beamte der Jenaer Polizei auf Höhe der Autobahnbrücke in Maua eine männliche Person fest, welche augenscheinlich in hilfloser Lage war. Ohne groß zu zögern konnte der 17-Jährige angesprochen und betreut werden. Aufgrund seiner Situation wurde medizinisches Personal zur Unterstützung angefordert. Die Rettungskräfte übernahem sodann die weitere Versorgung und brachten den jungen Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Gemäß dem Spruch "zur richtigen Zeit am richten Ort2 konnte in diesem Fall eventuell Schlimmeres verhindert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell