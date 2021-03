Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch betraten unbekannte Täter ein Gartengrundstück in Apolda, Wielandstraße, brachen einen Geräteschuppen auf und entwendeten eine elektrische Kettensäge und diverses Kleinwerkzeug.

Am gestrigen Tag gegen 17:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Opel (vermutliche mit den amtlichen Kennzeichen AP-TM - mehr nicht bekannt) den Kreisverkehr in Apolda, Schrönplatz in entgegengesetzte Richtung und stieß dabei mit einem PKW Audi zusammen. Der Opelfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Hermstedter Straße und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Die Polizei Apolda bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 wurde am gestrigen Tag der Fahrer eines Kleinkraftrades in Apolda, Hermstedter Straße festgestellt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell