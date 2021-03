LPI-J: Immer mal anders - aber trotzdem gleic

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Immer mal anders - aber trotzdem gleich

Jena (ots)

h

Dies Mal nicht mit Sprühfarbe, sondern mit normaler Farbe in schwarz und rot, haben Unbekannte eine Mauer in der Emil-Wölk-Straße "verschönert". In einer Länge von 15 Metern und einer Höhe von einem Meter erstreckte sich der Schriftzug nahe einer Haltestelle. Ein direkter Bezug zum jährlich wiederkehrenden Frauentag ist wahrscheinlich.

