Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eierwurf - eine neue Disziplin?

Jena (ots)

Eine weitere Schule wurde übers vergangene Wochenende verschandelt. Unbekannte warfen Eiere gegen das Schulgebäude der Talschule in der Ziegenhainer Straße in Jena. Was die Motivation der oder des Täters war, ist nicht ersichtlich und kann nur spekuliert werden. Eine Anzeige durch die Polizei wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell