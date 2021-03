Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meinungsäußerungen auf Hauswänden

Jena (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden am frühen Dienstagmorgen an der Turnhalle der Jenaplanschule, in der Tantendpromenade in Jena, mehrere Graffiti festgestellt. Schriftzüge wie "Antifa Area", " No Cops" und "No Nazis" wurden mit schwarzer Farbe, in einer Größe von etwa 3m x 1,80m, an die Fassade gesprüht. Auch an der Hauswand eines gegenüberliegenden Gebäudes konnten gleichgelagerte Schriftzüge festgestellt werden. Die Tatzeit kann auf den 08.02.2021, 16:30 Uhr, bis zum 09.02.2021, 03:30 Uhr, eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro geschätzt. Im Laufe des Dienstages wurde weiterhin bekannt, dass auch der Sporthallenkomplex Lobeda-West in der Karl-Marx-Allee beschmiert wurde. Hier wurden mehrfach und in unterschiedlichen Größen die Buchstaben "OBK" in weißer Farbe aufgebracht. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell