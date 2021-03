Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 10.03.2021

Weimar (ots)

Blitzer beschädigt

Durch das Ordnungsamt Weimar wurde bekannt, dass es in der Zeit vom 08.03.2021, 17:30 Uhr bis zum 09.03.2021, 11:00 Uhr zu zwei voneinander unabhängigen Verkehrsunfallfluchten im Zusammenhang mit dem mobilen Blitzer der Stadt Weimar in der Steubenstraße gekommen sei. In beiden Fällen entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem Anhänger wurden Anhaftungen von blauem und braunem Fremdlack festgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht

Ein Kradfahrer hatte sein Motorrad am 09.03.2021 ordnungsgemäss in der Brennerstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Fahrer eines vor ihm parkenden Pkw stieß beim Ausparken gegen das Krad,welches umfiel und dadurch leicht beschädigt wurde. Der Motorradfaher,beobachtete das Geschehen und sprach den 82-jährigen Pkw-Fahrer daraufhin an. Dieser meinte, er könne keinen Schaden erkennen und der Motorradfahrer hätte auch Schuld. Im Anschluss fuhr er ohne seine Personalien zu hinterlassen davon.

Trunkenheit

Gegen 23:50 Uhr wurde in der Belvederer Allee ein Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Da der Radfahrer kein Schloß mit-führte, wurde das Gefährt zur Eigentumssicherung zu seiner Wohnan-schrift verbracht, er selbst fuhr zwecks Blutentnahme weiter bis zum Klinikum.

Explosiv

Am 09.03.2021 gegen 08:50 Uhr wurde die Polizei Weimar durch das Ordnungsamt der Stadt informiert, dass bei Bauarbeiten neben dem Arbeitsamt eine Granate gefunden wurde. Der hinzugezogene Kampf-mittelbeseitigungsdienst identifizierte diese als Panzerfaust russischer Bauart. Die Spezialisten entschieden aufgrund des Zustandes der Granate, dass diese vor Ort gesprengt werden müsse. Das Gelände wurde abgesperrt und die Granate kontrolliert zur Explosion gebracht.Es entstanden keinerlei Schäden an Personen oder Sachen.

Geschwindigkeitskontrollen

In der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde vor der Kita in Nieder-zimmern eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei 62 gemessenenFahrzeugen kam es zu 10 Beanstandungen., welche mit einem Verwarngeld honoriert wurden. Höchste gemessene Geschwindigkeit war hier 48 km/hbei erlaubten 30 km/h.

Zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr erfolgte eine weitere Kontrolle in der Ortslage Tannroda / B 87. Bei einem Durchlauf von 367 Fahrzeugen waren 8 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter hier war ein Fahrer mit 82 km/h bei erlaubten 50 km/h. Es wurden 6 Verwarngelder erhoben und 2 Bußgeldverfahren eingeleitet

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell