Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer im Supermarkt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger wütete am Montagmorgen in einem Supermarkt in Eisenberg. Als der polizeibekannte Mann, gegen 10:30 Uhr, die Filiale betrat geriet er mit einem 62-Jährigen in Streit. Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde schnell eine körperliche, als der 33-Jährige dem älteren Herrn ins Gesicht schlug. Die Marktleiterin bekam die Auseinandersetzung mit und wollte den Störenfried des Hauses verweisen. Daraufhin beleidigte der Täter die 34-Jährige mehrfach. Und da das scheinbar noch nicht ausreichend war für den Mann aus Eisenberg, zerstörte er beim Verlassen des Marktes noch einige Gegenstände in dem Discounter. Er konnte vor Ort durch Polizeikräfte angetroffen und beruhigt werden. Neben dem Hausverbot, muss er nun noch mit einigen Anzeigen rechnen.

