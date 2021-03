Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widersprüche und Drogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Quirla wurde am Montagabend ein 34-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Bei sich führte der Mann ein Fahrrad für welches er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Auf die Herkunft zum Rad befragt, verstrickte sich der 34-Jährige in Widersprüche. Das Bike wurde sichergestellt. Weiterhin konnte die eingesetzten Beamten Betäubungsmittel bei dem Mann auffinden, sodass er sich nun noch wegen dem Besitz von Drogen verantworten muss.

