Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer gegen Pkw

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem Radfahrer ereignete sich Montagabend in Jena. Ein 66-Jähriger befuhr mit seinem Daimler die Emma-Heintz-Straße und wollte fortfolgend nach links auf die Hermann-Löns-Straße in Richtung Stadtzentrum auffahren. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr die Hermann-Löns-Straße in Richtung Winzerla. An der Einmündung missachte der Pkw-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen, welcher durch die Kollision stürzte, sich leicht verletzte und zur medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht wurde.

