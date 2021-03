Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fassade beschmiert

Jena (ots)

In der Magnus-Poser-Straße in Jena musste ein Hauseigentümer feststellen, dass Unbekannte die Fassade seines Wohnhauses ungewollt "verschönert" haben. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt und die eingesetzten Polizeibeamten stellten an einem weiteren Haus derartige Schmierereien fest. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

