LPI-J: Radschrauben gelockert und mit Eiern beschmutzt

Jena (ots)

Eine 21-Jährige wandte sich an die Polizei Jena, weil es Unbekannte scheinbar nicht gut mit ihr meinen. Als die Frau am 12.Februar 2021 mit ihrem Mitsubishi unterwegs war, bemerkte sie kurz nach Fahrtantritt, dass sich ihr Fahrzeug anders verhielt als sonst. Die 21-Jährige hielt auf einem nahegelegenen Rastplatz an und bemerkte, dass die Schrauben ihrer Reifen scheinbar gelockert wurden. Diese zog sie an und setzte ihre Fahrt fort. Da die junge Frau diesen Zustand auf die längere Stellzeit des Pkw zurückführte, machte sie sich keine weiteren Gedanken Am 15.02.2021 parkte die Frau ihren Pkw in der Clara-Zetkin-Straße in Jena ab. Zwei Tage später musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug mit Eiern beworfen wurde, wobei ihr Pkw der Einzige in der Straße war, welcher beschmutzt wurde. Weiterhin bemerkte die junge Frau, dass Unbekannte augenscheinlich erneut an einem der Hinterräder manipuliert hatten, denn es waren wieder die Schrauben gelockert. Welches Motiv vorliegt, derartig gegen die Frau zu agieren, ist bisher nicht ersichtlich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und in diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

