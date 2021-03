Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.03.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 08.03.2021 gegen 17:40 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die B 85 aus Blankenhain kommend in Richtung Neckeroda. Ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang Blankenhain kam der Fahrer aufgrund eines Reifenplatzers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit der Leitplanke. Hierbei entstand am Pkw ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro, an der Leitplanke von 1.000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Verkehrsunfall

Gegen 18:40 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Tiefurter Allee aus Richtung Jenaer Straße kommend in Richtung "Am Schießhaus". Hier kam ihr das Fahrzeug eines Paketzustelldienstes entgegen.In diesem fehlte allerdings der Fahrer. Der hatte vergessen, beim Aussteigen sein Fahrzeug ordnungsgemäss zu sichern, so dass sich der Transporter selbstständig machte. Im Kreuzungsbereich Tiefurter Allee / Am Schießhaus kam es zur Kollision. Hierbei entstandan beiden Fahrzeugen Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Versuchter Betrug

Am 08.03.2021 erhielt ein 83-jähriger Bürger aus Legefeld einen Anruf,in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass er der glückliche Gewinner von 38.000 Euro sei. Der Anrufer aus der Schweiz teilte ihm weiterhin mit, dass er zum Erhalt der Gewinnsumme einen Betrag von 900 Euro Bearbeitungsgebühren überweisen müsse, dann würde der Gewinn am nächsten Tag persönlich überbracht. Er erkundigte sich auch gleich über den aktuellen Kontostand. Der ältere Herr beantwortete diese Fragen nicht und das Gespräch wurde beendet.

Versuchter Betrug / Enkeltrick

Am 08.03.2021 erhielt in Weimar-Nord eine Dame einen Anruf. Der Anrufer meldete sich mit den Worten "Hier ist dein Enkel". Auch hier fiel die Frau nicht darauf herein, sagte das sie keine Enkel habe und legte auf.

