LPI-J: Pressebericht

Ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, als die Fahrerin eines PKW Opel zu wenig Abstand beim Einparken in Apolda, B.-Prager-Gasse in eine Parklücke hielt und dabei gegen einen geparkten PKW stieß.

Ein Sachschaden von ca. 800 Euro entstand am gestrigen Abend an einem PKW Golf zwischen Reisdorf und Auerstedt bei einem Zusammenstoß mit einem Dachs, welchen das Tier nicht überlebte.

Am 07.03.2021 zwischen 06:00 bis 09:15 Uhr brachen Unbekannte in ein Büro in Apolda, Heidenberg ein, durchwühlten Schränke und entwendeten Bargeld. Ein Täter hat sich dabei wohl verletzt und es konnte Blut gesichert werden.

Die Polizei Apolda bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

