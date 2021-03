Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrräder gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Bad Klosterlausnitz wurden zwei hochwertige Fahrräder aus einem Keller entwendet. Der 40-jährige Eigentümer meldete sich am Sonntagmittag bei der Polizei und zeigte den Diebstahl an. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Haus, wobei keinerlei Einbruchspuren zu erkennen waren und nahmen aus dem Fahrradkeller die beiden Räder im Wert von etwa 3500 Euro an sich, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

