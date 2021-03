Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertige Räder entwendet

Jena (ots)

Zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 4000 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Keller im Spitzweidenweg in Jena. Eine 35-Jährige meldete sich am Sonntagmittag bei der Polizei und gab an, dass der oder die Täter, in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag, in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses eingedrungen sind, die Kellerzugangstür aufhebelten und anschließend das Bügelschloss zum Kellerabteil zerschnitten. In der Folge entfernten sich die Unbekannten mit dem Beutegut unerkannt.

