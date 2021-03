Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht vom 04.03.2021 bis 05.03.2021 riss ein unbekannter Täter in Apolda in der Halleschen Straße Pflanzen aus einem Blumenkasten. Nach Angaben der 68jährigen Eigentümerin der Doppelhaushälfte ist es der Gipfel von diversen Sachbeschädigungen und Sticheleien in der Vergangenheit. Leider konnte die Geschädigte den oder die seit Jahren unbekannten Täter nicht stellen.

Am Morgen des 06.03.2021 beobachtete eine Funkstreifenwagenbesatzung zwei männliche Personen auf eBikes und einem Fahrradanhänger in Apolda in der Würzburger Straße, einem Wohngebiet. Als diese den Streifenwagen erblickten fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit davon und ließen den Anhänger zurück. Dieser war mit zwei vermutlich vorher entwendeten Duschtrennwänden beladen.

Verkehrsgeschehen

Am 05.03.2021 verließ ein Unfallverursacher vermutlich nach dem Aus- oder Einsteigen und dem Anschlagen der Tür an ein daneben geparkten Pkw pflichtwidrig den Unfallort in Apolda Über dem Dieterstedter Bache auf dem Betriebsparkplatz "Ospelt". Am geparkten Pkw mit Gothaer Kennzeichen ist ein Schaden in Höhe von 1.000EUR entstanden.

