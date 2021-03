Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID jena

Jena (ots)

Sachbeschädigung

Am Samstag, 06.03.2021, gegen 00:15 Uhr läuft eine Gruppe Jugendlicher die Straße Am Steiger stadteinwärts. Dabei werfen Personen aus der Gruppe Mülltonnen, zwei Altkleidercontainer sowie ein Moped um. Im Weiteren werden an 6 Fahrzeugen jeweils der rechte Außenspiegel abgetreten. Während der Handlung ruft eine männliche Person aus der Gruppe heraus einmal "Sieg Heil".

Auch Samstagnacht stoßen unbekannte Täter eine große Mülltonne von der Schillbachstraße die Landgrafentreppe hinunter, sodass der Fußweg und die Treppeversperrt wurden. Zudem beschädigten die Personen drei Zaunslatten des Kindergartens am Landgrafenstieg.

Ebenso ereignete sich zwischen 22:45 Uhr und 02:30 Uhr Samstagnacht eine Sachbeschädigung im Damaschkeweg. Hier wurde das Wartehausder öffentlichen Nahverkehrshaltestelle "Damaschkeweg" entglast.

Durch die Handlungen entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Sachbeschädigung durch Eierwürfe

In der Nacht vom Freitag zu Samstag warfen unbekannte Täter mehrere Eier gegen das Geschäft einer 23 jährigen Geschädigten. Die Eier wurden gegen die Schaufensterscheibe und ein Ei oberhalb des Geschäftes an die Hausfassade geworfen. Die Fassade lies sich nur mit Mühe säubern.

Ebenso begaben sich Unbekannte zum Eingangsbereich der Dreßlerstraße 2 und warfen mehrere Eier gegen die Haustür und Fassade des Gebäudes.

Sachbeschädigung

Auch am Samstag, 06.03.2021, gegen 19:50 Uhr laufen 3-4 Personen die Bauersfeld und anschließend die Hugo-Schrade-Straße entlang. Hierbei werden durch die Personen, von parkenden Pkw, die Außenspiegel angeklappt. Bei einem Pkw wird durch die Anklappbewegung das rechte Spiegelglas beschädigt wird.

Eine unbekannte Gruppe Jugendlicher (vermutlich 2 x männlich und 2 x weiblich) bewegt sich Samstagnacht, 06.03.2021, 22:10 Uhr, fußläufig in der Nollendorfer Straße und begibt sich zu einem parkenden Mietmoped des Jenaer Nahverkehrs. Eine männliche Person bricht dann den linken Rückspiegel des Zweirades ab und entwendet das Spiegelglas.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachverhalten, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der 03641-810 bei der Polizei Jena zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell