Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 07.03.2021

Weimar (ots)

Bushaltestellenhäuschen zerstört

Am Samstagmorgen stellte ein Busfahrer fest, dass an einem Bushaltestellenhäuschen in der Gutenbergstraße die Seitenscheibe komplett zerstört war. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise zu Tätern konnten nicht erlangt werden.

Bäume beschädigt

In der Nacht zu Samstag wüteten unbekannte Täter auf dem Radweg zwischen Süßenborn und Umpferstedt. Dort befindet sich eine Baumreihe von zehn jungen Apfelbäumen. Von zwei dieser Bäume wurden die Kronen abgebrochen. Weiterhin rissen die Täter zwei Masten für Greifvögel aus dem Erdreich.

Vandalismus im Kirschbachtal

In der Nacht zu Samstag waren Randalierer im Kirschbachtal unterwegs. Am Radweg Richtung Niedergrunstedt auf Höhe des Lämmerrainweges rissen sie einen Wegweiser aus der Bodenverankerung. Zudem wurde mehrere Glasflaschen zerstört und die Scherben dort hinterlassen.

Kellereinbruch

In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Kellerräume eines Hauses in der Erfurter Straße in Mönchenholzhausen ein. Der Sachschaden beträgt 50 Euro. Entwendet wurde nichts.

Nach Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 19 Uhr ereignete sich nahe Blankenhain ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 30-jährige BMW-Fahrerin auf der Landstraße aus Rottdorf kommend in Richtung Loßnitz. Zeitgleich kam eine 59-jährige Dacia-Fahrerin aus Keßlar und wollte nach links in Richtung Rottdorf abbiegen. Hierbei missachtete die 59-Jährige die Vorfahrt und kollidierte mit der BMW-Fahrerin. Der Dacia kam von der Straße ab und landete im Graben. Die 59-jährige Fahrerin war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie sowie ihr 66-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. Neben der Polizei Weimar waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Blankenhain und Keßlar sowie zwei Rettungswagen waren im Einsatz.

Unfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich in der Weimarischen Straße in Oberweimar auf Höhe eines Bäckers eine Unfallflucht ereignete. Hierbei wollte ein VW-Transporter am Fahrbahnrand seitlich einparken und kollidierte mit einem geparkten Pkw, an welchem Sachschaden entstand. Anschließend verließ der VW-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Verursacherfahrzeug müsste Sachschaden am Stoßfänger hinten rechts entstanden sein. Weitere Zeugen werden gebeten sich ebenfalls bei der Polizei Weimar zu melden.

Berauscht unterweg

Am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten in Nohra in der Steinbrüchenstraße einen 35-jährigen polizeilich bekannten Fahrzeugführer. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell