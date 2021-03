Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der Polizei Saale Holzland für die Zeit vom 05.März 2021 - 07.März 2021

Jena (ots)

Sehr hilfreich war die clevere Reaktion einer Frau. Am 05.März 2021 wurde sie von ihrer 85-jährigen Bekannten aus Eisenberg, SHK, angerufen und um Hilfe gebeten. Hintergrund war eine angebliche Notlage der Enkelin der 85-jährigen, diese hatte in einem Anruf um eine größere Geldsumme gebeten. Die 85-jährige wollte nun von ihrer Bekannten auf dem Weg zur Bank begleitet werden. Die Bekannte "roch den Braten" und brachte die 85-jährige direkt zur Polizei. Eine tatsächliche Notlage gab es nicht, es handelte sich um einen Betrugsversuch um an das Geld der älteren Dame zu gelangen. An dieser Stelle weist die Polizei nochmals darauf hin, bei Geldforderungen von angeblich in Notlage befindlichen Verwandten sehr vorsichtig zu sein und Geld nicht leichtfertig zu übergeben.

Entgegen der ersten Mitteilung, daß es am 05.März 2021 gegen 16:30 Uhr in Schkölen, SHK, zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind gekommen sein soll, hatte sich das Kind bei dem Unfall nicht verletzt. Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw VW die Straße "Taubenherd" in Schkölen. Ein 8-jähriges Mädchen querte mit ihrem Fahrrad den "Taubenherd", ohne auf den VW zu achten. Es kam zum Zusammenstoß bei dem lediglich Sachschaden entstand.

Zeugen sucht die Polizei Saale Holzland zu einem schon länger zurück liegenden Sachverhalt. Am 21.Februar 2021 kam es gegen 14 Uhr in Bad Klosterlausnitz, Köstritzer Straße, am dortigen Fußgängerüberweg zu einem beinahe Unfall. Ein dunkelgrauer Pkw Mercedes kam aus Rtg. Hermsdorf und fuhr in Rtg. Tautenhain und beachtete nicht die bereits auf dem Fußgängerüberweg befindliche Personengruppe, diese mußten zur Seite springen. Wer kann Hinweise zu diesem Vorfall, insbesondere zu dem Pkw Mercedes geben? Hinweise bitte an die Polizei Saale Holzland, Tel.: 036428-640

