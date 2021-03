Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in der Nacht

Jena (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein 41-Jähriger bei der Polizei und gab an, dass vermutlich in sein Einfamilienhaus in der Wackenroderstraße in Jena eingebrochen wurde. Der Mitteiler stellte den Einbruch bereits in den Morgenstunden fest und war den ganzen Tag der Suche nach seiner Geldbörse, welche er nicht auffinden konnte. Daraufhin informierte er die Polizei. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten Unbekannte vermutlich durch Hebeln mit einem Schraubendreher die unverschlossene, jedoch geschlossene Hauseingangstür, um so Zutritt zum Objekt zu erhalten. In der Folge wurde ein Rucksack mit der Geldbörse des Mannes, der im Flur des Hauses gelagert war, entwendet. Dieser Rucksack konnte dann durch einen Zeugen vor einem Supermarkt aufgefunden und seinem Eigentümer wieder überreicht werden.

