Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind fuhr ins Heck

Jena (ots)

In Zusammenstoß zwischen einem 11-Jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Hugo-Schrade-Straße in Jena. Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer wollte rückwärts in eine quer zur Fahrbahn befindliche Parklücke einparken. Während der Fahrzeugführer noch stand, fuhr plötzlich der Junge mit seinem Bike gegen das Heck des Skoda und stürzte. Der 11-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur medizinischen Betreuung ins Klinikum gebracht.

