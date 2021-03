Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Golden verziert

Jena (ots)

Im Bereich der Kunitzer Straße in Jena haben unbekannte Schmierfinke mehrere Gebäude "verschönert". In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprühten der oder die Täter insgesamt 12 Graffiti an Hauswände und einem Einkaufswagenhäuschen eines Supermarktes. Mit goldener Farbe brachten die Unbekannten Zahlenfolgen und teils unleserliche Schriftzüge an die Hauswände an, bevor die sie unerkannt flüchten konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell